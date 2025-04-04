Опрос ВТБ: россияне готовы отказаться от походов в магазин?

Треть россиян готовы полностью отказаться от походов в магазин и перейти на онлайн-покупки с доставкой. Главные стимулы — низкие цены (66%) и бесплатная доставка (57%). Это следует из опроса ВТБ о востребованности услуг доставки в России.

Продукты питания остаются самым востребованным товаром для доставки (67% заказов), за ними следуют одежда и обувь (38%) и товары для дома и ремонта (30%). Реже заказывают книги и канцелярию (10%), а также мебель (15%). Лишь 25% опрошенных хотя бы раз заказывали доставку лекарств — большинство респондентов предпочитают приобретать их лично в аптеках. Каждый четвертый участник исследования хотя бы раз пользовался выездным банковским сервисом для получения карты (28%).

Каждый четвертый россиянин пользуется курьерскими услугами несколько раз в неделю, а 38% делают заказы ежемесячно. Чаще всего доставку заказывают жители Москвы и Московской области — 71% опрошенных пользуются услугами курьеров хотя бы раз в месяц. Популярен сервис и среди жителей Центрального и Южного федеральных округов (по 66%), на Урале (63%). Минимальный спрос зафиксирован на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

По мнению респондентов, на переход из офлайн-шопинга в онлайн влияют широкий ассортимент (41%), улучшенный сервис (33%) и скорость доставки — до нескольких часов (25%). Среди главных недостатков доставки отмечены невозможность осмотра товара (51%), проблемы с качеством сервиса (47%) и сложности с возвратом (42%).