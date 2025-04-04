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Огонь от горящей травы перешел на строение в Рязанской области
Информация о пожаре поступила 4 апреля в 16:10. Загорелось нежилое строение. По предварительной информации ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы. Возгорание тушат четыре единицы техники и 12 человек. Для защиты населенного пункта к месту направленных дополнительные подразделения.

В Спасском районе огнеборцы тушат пожар в деревне Бессоновка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила 4 апреля в 16:10. Загорелось нежилое строение. По предварительной информации ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы.

Возгорание тушат четыре единицы техники и 12 человек. Для защиты населенного пункта к месту направленных дополнительные подразделения.

Видео: Telegram-канал «Исадская волость. Исады! Спасского района село исады и не только!(Аргамаково, Красный Яр, Кутуково, Старая Рязань, Фатьяновка)»