Огонь от горящей травы перешел на строение в Рязанской области

Информация о пожаре поступила 4 апреля в 16:10. Загорелось нежилое строение. По предварительной информации ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы. Возгорание тушат четыре единицы техники и 12 человек. Для защиты населенного пункта к месту направленных дополнительные подразделения.