Огонь от горящей травы перешел на строение в Рязанской области
Информация о пожаре поступила 4 апреля в 16:10. Загорелось нежилое строение. По предварительной информации ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы. Возгорание тушат четыре единицы техники и 12 человек. Для защиты населенного пункта к месту направленных дополнительные подразделения.
В Спасском районе огнеборцы тушат пожар в деревне Бессоновка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 4 апреля в 16:10. Загорелось нежилое строение. По предварительной информации ведомства, пожар начался из-за перехода огня от горящей травы.
Возгорание тушат четыре единицы техники и 12 человек. Для защиты населенного пункта к месту направленных дополнительные подразделения.
Видео: Telegram-канал «Исадская волость. Исады! Спасского района село исады и не только!(Аргамаково, Красный Яр, Кутуково, Старая Рязань, Фатьяновка)»