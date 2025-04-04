Ночью в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА

Сообщения об угрозе атаки пришли рязанцам 3 апреля в 22:50. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорилось в сообщении РСЧС. Угрозу отменили в 02:36.