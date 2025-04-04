NBC News: Трампу советуют не говорить с Путиным до соглашения о полном прекращении огня

Отмечается, что окружение Трампа посоветовало ему не созваниваться с Путиным до соглашения о полном прекращении огня в Украине. По данным издания, Трамп планировал провести с Путиным телефонный разговор на этой неделе. Также сообщается, что вчера российский переговорщик Кирилл Дмитриев общался в Белом Доме с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом из Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы, встречу организовали по просьбе Трампа. Они обсудили условия прекращения огня и требования Путина, связанные с этим.

Трампу советуют не говорить с Путиным до соглашения о полном прекращении огня. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что окружение Трампа посоветовало ему не созваниваться с Путиным до соглашения о полном прекращении огня в Украине.

По данным издания, Трамп планировал провести с Путиным телефонный разговор на этой неделе.

Также сообщается, что вчера российский переговорщик Кирилл Дмитриев общался в Белом Доме с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом из Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы, встречу организовали по просьбе Трампа. Они обсудили условия прекращения огня и требования Путина, связанные с этим.