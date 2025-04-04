NBC News: Трампу советуют не говорить с Путиным до соглашения о полном прекращении огня
Отмечается, что окружение Трампа посоветовало ему не созваниваться с Путиным до соглашения о полном прекращении огня в Украине. По данным издания, Трамп планировал провести с Путиным телефонный разговор на этой неделе. Также сообщается, что вчера российский переговорщик Кирилл Дмитриев общался в Белом Доме с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом из Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы, встречу организовали по просьбе Трампа. Они обсудили условия прекращения огня и требования Путина, связанные с этим.
Трампу советуют не говорить с Путиным до соглашения о полном прекращении огня. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на NBC News.
Отмечается, что окружение Трампа посоветовало ему не созваниваться с Путиным до соглашения о полном прекращении огня в Украине.
По данным издания, Трамп планировал провести с Путиным телефонный разговор на этой неделе.
Также сообщается, что вчера российский переговорщик Кирилл Дмитриев общался в Белом Доме с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом из Южной Каролины и Маркуэйном Маллином из Оклахомы, встречу организовали по просьбе Трампа. Они обсудили условия прекращения огня и требования Путина, связанные с этим.