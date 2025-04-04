Названы самые популярные у россиян видеохостинги
«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: „VK видео“ — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — сказано в материале. Третью строчку рейтинга занял Rutube с количеством пользователей — 9 млн человек. Данные за март 2025 года собирались посредством платформы Mediascope Cross Web среди пользователей в России через десктоп и мобильные версии видеохостингов, без учета SmartTV и без учета фонового и эмбедированного просмотра.
Названы самые популярные у россиян видеохостинги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сервис Mediascope.
«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: „VK видео“ — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — сказано в материале.
Третью строчку рейтинга занял Rutube с количеством пользователей — 9 млн человек.
Данные за март 2025 года собирались посредством платформы Mediascope Cross Web среди пользователей в России через десктоп и мобильные версии видеохостингов, без учета SmartTV и без учета фонового и эмбедированного просмотра.