Названы самые популярные у россиян видеохостинги

«Количество ежедневных пользователей (DAU) популярных в России видеохостингов в марте 2025 года: „VK видео“ — 41,1 млн человек, YouTube — 28,9 млн человек», — сказано в материале. Третью строчку рейтинга занял Rutube с количеством пользователей — 9 млн человек. Данные за март 2025 года собирались посредством платформы Mediascope Cross Web среди пользователей в России через десктоп и мобильные версии видеохостингов, без учета SmartTV и без учета фонового и эмбедированного просмотра.