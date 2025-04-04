В небе над Рязанской областью резко развернулся самолет

Отмечается, что борт вылетел по расписанию, долетел до границы Московской и Рязанской областей, резко развернулся и лег на обратный курс в Шереметьево. Причиной стало срабатывание датчика одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров пересадили на резервное воздушное судно.

Над Рязанской областью развернулся самолет «Москва-Волгоград». Об этом пишет портал «V1».

Отмечается, что борт вылетел по расписанию, долетел до границы Московской и Рязанской областей, резко развернулся и лег на обратный курс в Шереметьево.

Причиной стало срабатывание датчика одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров пересадили на резервное воздушное судно.