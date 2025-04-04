На обслуживание 1800 рязанских городских видеокамер выделили 36,5 миллионов

Согласно документам, на Почтовой расположили 27 камер. Судя по техническим характеристикам, камеры поворотные и могут передавать звук. Самый дорогой тендер, стоимостью 21 миллион, объявили для обслуживания 169 камер в районах города. В их числе устройства на улицах Право-Лыбедская, Лермонтова, Касимовское шоссе, Петрова, Подгорная, Введенская, Чапаева, Затинная, входы в ЦПКиО и другие. Всего их в Рязани, включая камеры домофонов в разных районах города, — 1853 штук. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2025 года. Исполнитель должен устроить работу круглосуточной техподдержки для оперативного реагирования на вопросы и проблемы.

В Рязани объявили тендеры на обслуживание системы «Безопасный город». Общая начальная цена на услуги в пяти тендерах — 36 миллионов 518 тысяч 583 рубля.

Согласно документам, на Почтовой расположили 27 камер. Судя по техническим характеристикам, камеры поворотные и могут передавать звук.

Самый дорогой тендер, стоимостью 21 миллион, объявили для обслуживания 169 камер в районах города. В их числе устройства на улицах Право-Лыбедская, Лермонтова, Касимовское шоссе, Петрова, Подгорная, Введенская, Чапаева, Затинная, входы в ЦПКиО и другие.

Всего их в Рязани, включая камеры домофонов в разных районах города, — 1853 штук.

Срок оказания услуг — до 31 декабря 2025 года. Исполнитель должен устроить работу круглосуточной техподдержки для оперативного реагирования на вопросы и проблемы.