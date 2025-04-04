Минсельхоз: производство сырого молока втрое превышает потребности рязанцев

По данным ведомства, ежедневный объем всех ферм области составляет 1 800 тонн. Наибольшее стадо коров, и соответственно, надои — в Рязанском, Рыбновском, Шацком районах, также в лидерах: Пителинский, Александро-Невский, Касимовский. Отмечается, что часть сырья перерабатывается на заводах в соседних регионах, таких как «ЭкоНива», «PepsiCo» (бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле»), «Эрманн» и других.

Производство сырого молока в Рязанской области втрое превышает потребности жителей. Об этом сообщил минсельхоз региона.

По данным ведомства, ежедневный объем всех ферм области составляет 1 800 тонн. Наибольшее стадо коров, и соответственно, надои — в Рязанском, Рыбновском, Шацком районах, также в лидерах: Пителинский, Александро-Невский, Касимовский.

Отмечается, что часть сырья перерабатывается на заводах в соседних регионах, таких как «ЭкоНива», «PepsiCo» (бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле»), «Эрманн» и других.