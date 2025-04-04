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Минобороны: ВСУ за сутки 6 раз атаковали энергообъекты России
Отмечается, что удары нанесли в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях. По данным ведомства, ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов

ВСУ за сутки шесть раз атаковали энергообъекты России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что удары нанесли в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

По данным ведомства, ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов