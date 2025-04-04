Мэрия попросила рязанцев не парковать автомобили на двух улицах 5 апреля

Жителей просят освободить от частного транспорта участки дорог по ул. Сенной от д. 23 по ул. Семинарской до д. 40с1 по ул. Пожалостина, а также перед центральным входом в сквер со стороны Академии ФСИН России в период с 09:00 до 15:00 5 апреля. В указанный период на этом участке будут проводить работы по благоустройству сквера имени Маргелова.

Мэрия попросила рязанцев не парковать автомобили на двух улицах 5 апреля. Информацию разместили на сайте горадминистрации.

Жителей просят освободить от частного транспорта участки дорог по ул. Сенной от д. 23 по ул. Семинарской до д. 40с1 по ул. Пожалостина, а также перед центральным входом в сквер со стороны Академии ФСИН России в период с 09:00 до 15:00 5 апреля.

В указанный период на этом участке будут проводить работы по благоустройству сквера имени Маргелова.