Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене областной филармонии покажут спектакль «Соседи», а также пройдет акустический концерт-творческий вечер Андрея Лефлера.

В МКЦ рязанцы смогут увидеть представление световых кукол от театра Николая Зыкова, а во дворце спорта «Олимпийский» группа «Кипелов» презентует новый макси-сингл «Весы Судьбы».

В филармонии На трассе АСК «Атрон» пройдет третий этап ZDR RACING «Стена магнит III», а в музейном центре РИАМЗ начнет работу выставка «Само совершенство», посвященная птичьим яйцам.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».