Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей за заросший участок в Рязанской области
Установлено, что собственник заброшенного земельного участка — ООО «ТРАНССЕВЕРЛЕС».Специалисты обнаружили, что участок зарос сорняками и кустарниками почти на всей площади. Это является нарушением обязательных норм землепользования. Собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Однако штраф вовремя выплачен не был, что привело к новому делу. Суд признал компанию виновной и увеличил размер штрафа до 400 тысяч.
Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей за заросший участок в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Установлено, что собственник заброшенного земельного участка — ООО «ТРАНССЕВЕРЛЕС».
Специалисты обнаружили, что участок зарос сорняками и кустарниками почти на всей площади. Это является нарушением обязательных норм землепользования.
Собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Однако штраф вовремя выплачен не был, что привело к новому делу.
Суд признал компанию виновной и увеличил размер штрафа до 400 тысяч.