Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей за заросший участок в Рязанской области

Установлено, что собственник заброшенного земельного участка — ООО «ТРАНССЕВЕРЛЕС».Специалисты обнаружили, что участок зарос сорняками и кустарниками почти на всей площади. Это является нарушением обязательных норм землепользования. Собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Однако штраф вовремя выплачен не был, что привело к новому делу. Суд признал компанию виновной и увеличил размер штрафа до 400 тысяч.

Компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей за заросший участок в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Установлено, что собственник заброшенного земельного участка — ООО «ТРАНССЕВЕРЛЕС».

Специалисты обнаружили, что участок зарос сорняками и кустарниками почти на всей площади. Это является нарушением обязательных норм землепользования.

Собственника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Однако штраф вовремя выплачен не был, что привело к новому делу.

Суд признал компанию виновной и увеличил размер штрафа до 400 тысяч.