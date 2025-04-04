Количество сгоревших строений из-за пала травы в Рязанской области увеличилось
Пожар произошел в деревне Нарышкино Касимовского района. Первоначально сообщалось об уничтоженных огнем четырех банях. По информации ведомства, число уничтоженных нежилых зданий выросло до семи. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Огонь локализован. К тушению привлекались 30 человек и 14 единиц техники.
Количество сгоревших строений из-за пала травы в Рязанской области увеличилось. Обновленную информацию опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел в деревне Нарышкино Касимовского района. Первоначально сообщалось об уничтоженных огнем четырех банях.
По информации ведомства, число уничтоженных нежилых зданий выросло до семи. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Огонь локализован.
К тушению привлекались 30 человек и 14 единиц техники.