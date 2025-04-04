Камеры и светофор около закрывшегося «Зельгроса» в Рязани не уберут

Согласно данным группы, обе камеры на регулируемых пешеходных переходах около бывшего гипермаркета останутся на прежних местах. В минтрансе отметили, что данные участки дороги признаны аварийно-опасными.

Камеры фиксации нарушений ПДД и светофор на Восточной окружной дороге около закрывшегося «Зельгроса» не уберут. Об этом сообщает «Рязанский формат» со ссылкой на ответ минтранса.

Согласно данным группы, обе камеры на регулируемых пешеходных переходах около бывшего гипермаркета останутся на прежних местах. В минтрансе отметили, что данные участки дороги признаны аварийно-опасными.

Напомним, рязанцы регулярно жалуются на пробки около «Зельгроса».

Ранее стало известно, что гипермаркет готовится к закрытию.