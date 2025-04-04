Госжилинспекция нашла нарушения в 108 рязанских дворах

Масштабные рейды проходили во всех районах города. Проверки организовали по фактам обращений жителей в соцсетях и на платформе ГИС ЖКХ. Нарушения касаются неудовлетворительного состояния придомовых территорий, несвоевременного вывоза крупногабаритных отходов, складирования на контейнерных площадках и прилегающих территориях строительных и древесных отходов, повреждений контейнерных площадок, отсутствия отсеков для КГО. Отмечается, что более 30 управляющим организациям будут выданы предостережения.