Глава РФПИ заявил, РФ и США задумались о восстановлении прямого авиасообщения
По словам Дмитриева, активная работа над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США началась."И мы надеемся продвинуться в этом вопросе", — заявил он.
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения между странами. Его слова
По словам Дмитриева, активная работа над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США началась.
«И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — заявил он.