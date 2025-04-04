Глава РФПИ заявил, РФ и США задумались о восстановлении прямого авиасообщения

По словам Дмитриева, активная работа над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США началась."И мы надеемся продвинуться в этом вопросе", — заявил он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения между странами. Его слова передало ТАСС 3 апреля.

По словам Дмитриева, активная работа над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США началась.

«И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — заявил он.