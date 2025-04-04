ФАС предложила магазинам для удешевления снизить требования к виду картофеля

Отмечается, что на складах поставщиков есть картофельный запас надлежащего качества, но торговые сети его не приобретают. По мнению ведомства, это позволит повысить его ценовую доступность для граждан.

ФАС предложила магазинам для удешевления снизить требования к виду картофеля. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что на складах поставщиков есть картофельный запас надлежащего качества, но торговые сети его не приобретают.

По мнению ведомства, это позволит повысить его ценовую доступность для граждан.