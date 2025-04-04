Экономист спрогнозировал падение ключевой ставки ЦБ до 16% к концу года

«Ключевую роль здесь сыграло решение Банка России в конце декабря не повышать ключевую ставку. Тогда все ждали, что она вырастет до 23-24%, но этого не произошло. И рынок это воспринял как-то, что пик ставки с высокой долей вероятности уже достигнут. И банки перестали закладывать ее дальнейший рост в своих условиях по кредитам и депозитам. Банки строят свою ценовую политику в том числе на представлении о том, какой будет ключевая ставка в дальнейшем», — сказал Кузьмин. Он добавил, что процент по вкладам может снизиться весной.

Эксперт спрогнозировал падение ключевой ставки ЦБ до 16% к концу 2025 года. Об этом в интервью URA.RU заявил главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

По его словам, ключевую роль сыграло решение ЦБ в конце декабря не повышать ключевую ставку. Тогда, как отметил экономист, все ждали, что она вырастет до 23-24%, но этого не произошло.

«И рынок это воспринял как-то, что пик ставки с высокой долей вероятности уже достигнут. И банки перестали закладывать ее дальнейший рост в своих условиях по кредитам и депозитам. Банки строят свою ценовую политику в том числе на представлении о том, какой будет ключевая ставка в дальнейшем», — сказал Кузьмин.

Он добавил, что процент по вкладам может снизиться весной.

Напомним, ЦБ в марте третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.