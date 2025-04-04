Бастрыкин: около двух тысяч детей пострадали от преступлений в семьях

Он также отметил, что в России остаются ненайденными свыше 1 тыс. детей и подростков. Бастрыкин рассказал, что СК стал чаще возбуждать уголовные дела о хулиганских действиях подростков. Связано это с принципиальной позицией ведомства. Он также заявил, что СК выступает за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

Около двух тысяч детей пострадали от преступлений в семьях. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава СК Александр Бастрыкин.

Он также отметил, что в России остаются ненайденными свыше 1 тыс. детей и подростков.

Бастрыкин рассказал, что СК стал чаще возбуждать уголовные дела о хулиганских действиях подростков. Связано это с принципиальной позицией ведомства. Он также заявил, что СК выступает за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.