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Аркадий Фомин рассказал жителям Пителинского округа об итогах депутатской деятельности
Во время рабочей поездки в р. п. Пителино председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин представил отчет о своей депутатской деятельности за 2020 — 2024 годы.

Во время рабочей поездки в р. п. Пителино председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин представил отчет о своей депутатской деятельности за 2020 — 2024 годы.

Глава регионального парламента рассказал о том, что удалось выполнить за прошедший период, обозначил перспективные направления дальнейшего развития муниципалитета. Вместе с жителями обсудили реализацию важных проектов, пути решения насущных проблем.

Фомин подробно остановился на наиболее важных показателях, достигнутых за 5 лет.

«Отремонтировано 18 улиц и два участка дорог. В рамках государственной программы „Комплексное развитие сельских территорий“ произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в районном центре, выполнены работы по водоснабжению малых населенных пунктов, создано 12 площадок накопления ТКО. В рамках национального проекта „Образование“ значительно улучшилась материально-техническая база учебных заведений. Во всех школах округа открыты центры „Точка роста“. По партийной программе „Культура малой родины“ реконструированы 5 сельских клубов, по нацпроекту „Культура“ — районная библиотека им Б. А. Можаева, которая теперь стала центром притяжения для всех жителей», — сказал он.

Также Аркадий Фомин подчеркнул, что в настоящее время в регионе в целом ведется серьезная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Пителинском округе отремонтирован один и построены два ФАПа. Для больницы приобретены три машины скорой помощи, оснащенные современным оборудованием для оказания экстренных медицинских услуг.

В своем докладе спикер акцентировал внимание на изменениях в социальном законодательстве, действующих федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми, молодых специалистов.

Глава Рязанской облдумы проинформировал о мерах поддержки участников СВО и членов их семей, а также выразил признательность всем неравнодушным пителинцам за помощь в сборе гуманитарных грузов нашим военнослужащим.