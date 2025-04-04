Аналитика ВТБ: на что бизнес оформляет гарантии?

В 75% случаев компании оформляют гарантии на обеспечение исполнения контрактов. Также среди наиболее востребованных — гарантии возврата аванса (13%) и гарантии платежа (6%). Такова статистика банка ВТБ.

Наибольший спрос на гарантии — среди предприятий из сферы транспорта и инфраструктурного строительства. По статистике они оформляют каждую пятую гарантию. 15% приходится на предприятия оптовой торговли, 10% - на сферу услуг, столько же — на жилищное и коммерческое строительство.

По объему предоставленных документарных продуктов среднему и малому бизнесу лидируют Москва и Московская область — 33%. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 12%. Среди других регионов в топ-5 вошли Краснодарский край, Воронежская, Самарская, Челябинская области и Республика Татарстан.

«В текущих экономических условиях банковские гарантии выходят на первый план как один из ключевых финансовых инструментов для бизнеса. На фоне роста стоимости кредитных ресурсов они становятся альтернативным решением для финансирования и управления рисками, обеспечивают устойчивое развитие компаний. Цифровые технологии делают этот инструмент доступным для бизнеса любого масштаба», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Спрос на гарантии растет на фоне развития рынка госзаказа и технологий выдачи. Доля онлайн-продаж малому бизнесу превысила 50%. В 2024 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили 27 тысяч гарантий и аккредитивов на общую сумму 833 млрд рублей. Это на четверть превышает результаты за предыдущий год по числу и объему сделок.