18-летнего рязанца задержали за кражу со взломом

В полицию обратилась 69-летняя пенсионерка и сообщила, что стена дома взломана. Из помещения пропали два бензотриммера и аппарат для электросварки. Оперативники установили, что 18-летний житель города Михайлова причастен к краже. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.