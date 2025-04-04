107 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

34 дрона сбили над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской, четыре — над Ростовской, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Тамбовской, три — над Московским регионом, два — над Брянской, один — над Воронежской, один — над Тульской областями. В подмосковном Чехове из-за падения обломков БПЛА несколько домов получили повреждения. Жертв и пострадавших нет. Напомним, в Рязанской области также объявляли атаку БПЛА.

107 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщило Минобороны.

34 дрона сбили над Курской областью, 30 — над Орловской, 18 — над Липецкой, семь — над Калужской, четыре — над Ростовской, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Тамбовской, три — над Московским регионом, два — над Брянской, один — над Воронежской, один — над Тульской областями.

В подмосковном Чехове из-за падения обломков БПЛА несколько домов получили повреждения. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Рязанской области также объявляли атаку БПЛА.