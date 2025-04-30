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Сотрудники «Зеленого сада» встретят День Победы в Бресте

Сотрудники «Зеленого сада» встретят День Победы в Бресте. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Поездки в Беларусь накануне главного государственного праздника стали традицией компании-девелопера. В год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посещение города-побратима приобретает особый смысл. Народы России и Беларуси прочно объединяет общая историческая память и крепкая дружба в современности.

В этом году «Зеленый сад» посетит Брест уже в третий раз. В 2025-м компания отмечает свое 25-летие, поэтому делегация будет многочисленной. Сотрудники и руководство поедут в город-побратим Рязани семьями. Также к делегации присоединятся представители Союза строителей Рязанской области и специалисты-орнитологи из Дома белого аиста — в том числе для обмена опытом с белорусским коллегами. Все расходы, связанные с поездкой, традиционно берет на себя «Зеленый сад».

Накануне Дня Победы рязанцы побывают в Минске. Помимо обзорной экскурсии по городу их ждет посещение крупнейшей кондитерской фабрики «Коммунарка», поездка в «Парк-музей интерактивной истории Сула» и Мирский замок.

9 мая сотрудники «Зеленого сада» примут участие в Марше Победы. Они присоединятся к многотысячному шествию по центру города, возложат цветы к памятнику погибшим воинам, посетят главную святыню — мемориал «Брестская крепость — герой».

На 10 мая запланирована большая экскурсия в Национальный парк «Беловежская пуща». Здесь рязанцы побывают в археологическом музее под открытым небом, музее народного быта и Поместье белорусского Деда Мороза.

Для сотрудников ГК «Зеленый сад» и их семей поездка будет абсолютно бесплатной.

Вы также можете присоединиться к команде профессионалов и участвовать в корпоративной жизни. Подробности о вакансиях компании на сайте.