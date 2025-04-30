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Мигранты с фейковыми документами пытались оформить в Рязани банковские карты
По данным следствия, осенью 2024 года двое граждан Средней Азии в возрасте 20 и 19 лет нашли в интернете предложение «легкого заработка». Они дали согласие участвовать в оформлении большого количества платежных средств на вымышленных персоналий и дальнейшей передаче их в распоряжение третьих лиц. Злоумышленники обратились в отделение банка на улице Крупской, отдали операторам поддельные документы. В ходе проверки специалисты банка усомнились в подлинности и материалов и обратились в полицию.

Мигранты с фейковыми документами пытались оформить в Рязани банковские карты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным следствия, осенью 2024 года двое граждан Средней Азии в возрасте 20 и 19 лет нашли в интернете предложение «легкого заработка». Они дали согласие участвовать в оформлении большого количества платежных средств на вымышленных персоналий и дальнейшей передаче их в распоряжение третьих лиц.

Обвиняемые предоставили сообщникам свои фотографии и через курьера получили 60 комплектов фальшивых документов — идентификационные карты иностранных граждан на вымышленные имена, миграционные карты и отрывные части бланков о временной регистрации.

Злоумышленники прибыли в Рязань и обратились в отделение банка на улице Крупской. Мужчины отдали операторам поддельные документы, заявления на открытие банковских счетов и выдачу моментальных платежных карт. В ходе проверки специалисты банка усомнились в подлинности и материалов и обратились в полицию. Аферистов задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до 6 лет лишения свободы.