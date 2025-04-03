Землю накроет магнитная буря

По словам ученых, буря уровня G1 (слабая) начнется в полночь 5 апреля и будет продолжаться до 6 часов утра. Затем еще в течение трех часов ожидаются небольшие магнитосферные возбуждения.

В субботу, 5 апреля, Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщило РИА Новости Крым со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии.

По словам ученых, буря уровня G1 (слабый) начнется в полночь 5 апреля и будет продолжаться до 6 часов утра. Затем еще в течение трех часов ожидаются небольшие магнитосферные возбуждения.

Далее магнитные бури будут бушевать без перерыва с 8 по 10 апреля включительно. Уточняется, что 11, 12, 13 и 14 числа геомагнитный фон также будет повышен, но не достигнет штормовых значений.

Следующая магнитная буря ожидается 22 числа, а затем — 24 апреля. Возмущения будут слабыми.