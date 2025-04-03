Зеленский: полное перемирие с РФ возможно в ближайшие недели или месяцы

«Вопрос давления на русских, чтобы дойти до этого (полного прекращения огня). Я думаю, что это возможно сделать в ближайшие недели, может месяцы особенно с этой частью окончания войны», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что полное перемирие с РФ возможно в ближайшие недели или месяцы. Об этом пишет ТАСС.

«Вопрос давления на русских, чтобы дойти до этого (полного прекращения огня). Я думаю, что это возможно сделать в ближайшие недели, может месяцы особенно с этой частью окончания войны», — заявил Зеленский.