Волонтеры сообщили, что полевой пожар приближался к деревне Рязанского района

Волонтеры рассказали, как помогали 31 марта тушить полевые пожары в Рязанской области. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК».
Один из пожаров случился 31 марта в деревне Насурово Рязанского района. Экипаж спасательного отряда прибыл на место происшествия и присоединился к караулу восьмой пожарной части.
«Площадь возгорания была огромной и создавала опасность для жилых домов», — говорится в сообщении.
Еще один пожар случился 31 марта около гипермаркета «Глобус».
"Экипаж получил задачу потушить левую часть поля с периметром пожара около полутора километров и приступил к ликвидации очага. Когда оставалось около четверти от изначального объема возгорания к нам присоединились другие пожарные части. Совместно завершили работу", — отметила спасатель Екатерина Голомонова.
После в Канищево обнаружили еще один полевой пожар. Экипаж присоединился к восьмой части, которая уже работала на месте и успела потушить два очага. Они объединились и потушили поле недалеко от парка Морской Славы.
Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК»