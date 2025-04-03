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Волонтеры сообщили, что полевой пожар приближался к деревне Рязанского района
Один из пожаров случился 31 марта в деревне Насурово Рязанского района. Экипаж спасательного отряда прибыл на место происшествия и присоединился к караулу восьмой пожарной части."Площадь возгорания была огромной и создавала опасность для жилых домов", — говорится в сообщении. Еще один пожар случился 31 марта около гипермаркета «Глобус»."Экипаж получил задачу потушить левую часть поля с периметром пожара около полутора километров и приступил к ликвидации очага. Когда оставалось около четверти от изначального объема возгорания к нам присоединились другие пожарные части. Совместно завершили работу", — отметила спасатель Екатерина Голомонова. После в Канищево обнаружили еще один полевой пожар. Экипаж присоединился к восьмой части, которая уже работала на месте и успела потушить два очага. Они объединились и потушили поле недалеко от парка Морской Славы.

Волонтеры рассказали, как помогали 31 марта тушить полевые пожары в Рязанской области. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК».

Один из пожаров случился 31 марта в деревне Насурово Рязанского района. Экипаж спасательного отряда прибыл на место происшествия и присоединился к караулу восьмой пожарной части.

«Площадь возгорания была огромной и создавала опасность для жилых домов», — говорится в сообщении.

Еще один пожар случился 31 марта около гипермаркета «Глобус».

"Экипаж получил задачу потушить левую часть поля с периметром пожара около полутора километров и приступил к ликвидации очага. Когда оставалось около четверти от изначального объема возгорания к нам присоединились другие пожарные части. Совместно завершили работу", — отметила спасатель Екатерина Голомонова.

После в Канищево обнаружили еще один полевой пожар. Экипаж присоединился к восьмой части, которая уже работала на месте и успела потушить два очага. Они объединились и потушили поле недалеко от парка Морской Славы.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК»