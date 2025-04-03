Витамины в России подорожали на 10%
Отмечается, что средний чек в 2025 году составил 645 рублей (+10% за год).По данным экспертов, самыми популярными у россиян стали витамины общеукрепляющего действия, поливитамины, витамины C, D, аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.
Витамины в России подорожали на 10%. Об этом 3 апреля
Отмечается, что средний чек в 2025 году составил 645 рублей (+10% за год).
По данным экспертов, самыми популярными у россиян стали витамины общеукрепляющего действия, поливитамины, витамины C, D, аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.