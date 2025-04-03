В Сараевском районе на пожаре в жилом доме погибли козы и собака

ЧП произошло в селе Озерки, на улице Кочетовка. Со слов сотрудников ПСЧ-37, возгорание случилось ранним утром, 3 апреля. На место выехали два пожарных расчета. Сгоревший деревянный дом, площадью 5×7 метров полностью уничтожен огнем. В момент пожара хозяев дома не было. Также сгорела надворная постройка, в которой находились животные. Причины происшествия устанавливают.

В Сараевском районе на пожаре в жилом доме погибли козы и собака. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ЧП произошло в селе Озерки, на улице Кочетовка.

Со слов сотрудников ПСЧ-37, возгорание случилось ранним утром, 3 апреля. На место выехали два пожарных расчета.

Сгоревший деревянный дом, площадью 5×7 метров полностью уничтожен огнем. В момент пожара хозяев дома не было. Также сгорела надворная постройка, в которой находились животные.

Причины происшествия устанавливают.