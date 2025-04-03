В Рязанской области сгорел дом

Информация о пожаре в селе Савостьяново Касимовского округа поступила 2 апреля в 13:51. Горел дачный дом. Его тушили шесть человек и три спецавтомобиля. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Отмечается, что дом уничтожен огнем. По предварительным данным ведомства, причина пожара — электротехническая.