В Рязанской области сгорел дом
Информация о пожаре в селе Савостьяново Касимовского округа поступила 2 апреля в 13:51. Горел дачный дом. Его тушили шесть человек и три спецавтомобиля. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Отмечается, что дом уничтожен огнем. По предварительным данным ведомства, причина пожара — электротехническая.
В Рязанской области сгорел дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре в селе Савостьяново Касимовского округа поступила 2 апреля в 13:51. Горел дачный дом.
Его тушили шесть человек и три спецавтомобиля. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
Отмечается, что дом уничтожен огнем. По предварительным данным ведомства, причина пожара — электротехническая.