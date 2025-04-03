В Рязанской области сельхозземли превратили в свалку

В феврале 2025 года сотрудники управления провели проверку участков площадью 498,15 га. На одном из них обнаружили несанкционированную свалку твердых строительных, бытовых и древесных отходов. Отмечается, что она представляет собой навалы высотой от 0,5 до 1,5 метров. Кроме того, все участки заросли кустарниками и сорняками. 25 марта 2025 года провели еще одну проверку. После чего на владельца участков возбудили дело об административном правонарушении. Ему выдали предписание об устранении нарушений.

В Клепиковском районе на земельном участке сельскохозяйственного назначения обнаружили несанкционированную свалку. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В феврале 2025 года сотрудники управления провели проверку участков площадью 498,15 га. На одном из них обнаружили несанкционированную свалку твердых строительных, бытовых и древесных отходов.

Отмечается, что она представляет собой навалы высотой от 0,5 до 1,5 метров.

Кроме того, все участки заросли кустарниками и сорняками.

25 марта 2025 года провели еще одну проверку. После чего на владельца участков возбудили дело об административном правонарушении. Ему выдали предписание об устранении нарушений.