В Рязанской области провели опашку 532 населенных пунктов

Также техника работала в девяти СНТ. Общая протяженность противопожарных полос составила около 2800 километров. Специалисты расчистили 61 противопожарный водоем. Отмечается, что работы продолжаются в 15 районах региона.

В Рязанской области провели опашку 532 населенных пунктов. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и тушению природных пожаров.

Также техника работала в девяти СНТ. Общая протяженность противопожарных полос составила около 2800 километров. Специалисты расчистили 61 противопожарный водоем.

Отмечается, что работы продолжаются в 15 районах региона.

Фото: Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».