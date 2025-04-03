В Рязанской области «Почта России» запустила оплату пересылки получателем

Отмечается, что в мобильном приложении появилась функция, которая позволяет оплачивать доставку посылки при ее получении в почтовом отделении. Теперь при оформлении можно выбрать опцию «Оплата получателем», и адресат сам оплатит пересылку удобным для него способом.

В Рязанской области «Почта России» запустила оплату пересылки получателем. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что в мобильном приложении появилась функция, которая позволяет оплачивать доставку посылки при ее получении в почтовом отделении.

Теперь при оформлении можно выбрать опцию «Оплата получателем», и адресат сам оплатит пересылку удобным для него способом.