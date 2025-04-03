В Рязанской области «Почта России» запустила оплату пересылки получателем
Отмечается, что в мобильном приложении появилась функция, которая позволяет оплачивать доставку посылки при ее получении в почтовом отделении. Теперь при оформлении можно выбрать опцию «Оплата получателем», и адресат сам оплатит пересылку удобным для него способом.
В Рязанской области «Почта России» запустила оплату пересылки получателем. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что в мобильном приложении появилась функция, которая позволяет оплачивать доставку посылки при ее получении в почтовом отделении.
Теперь при оформлении можно выбрать опцию «Оплата получателем», и адресат сам оплатит пересылку удобным для него способом.