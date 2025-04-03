В Рязани заработала виртуальная транспортная карта

Теперь рязанцы могут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью смартфона. Транспортную карту можно выпустить в мобильном приложении «ЕЦК/УмКА Рязанская область». Отмечается, что карта не является банковской, не может использоваться для льготного проезда и работает только в мобильном приложении. Она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте Рязани при помощи смартфона с технологией NFC.

В Рязани заработала виртуальная транспортная карта. Об этом сообщает мэрия.

Теперь рязанцы могут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью смартфона. Транспортную карту можно выпустить в мобильном приложении «ЕЦК/УмКА Рязанская область».

Отмечается, что карта не является банковской, не может использоваться для льготного проезда и работает только в мобильном приложении. Она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте Рязани при помощи смартфона с технологией NFC.