В Рязани осудили контрабандиста, торгующего военной техникой

По данным полиции, в 2024 году житель Рязанского района решил продать микрофонно-телефонные гарнитуры для носимых радиостанций (относятся к категории иной военной техники).Мужчина договорился о продаже 7 гарнитур лицу, проживающему на территории иностранного государства. После этого он приехал в пункт курьерской доставки грузов в Рязани и сформировал посылку. Оператору о содержимом посылки он соврал. Довести дело до конца рязанец не смог. Гарнитуры изъяли сотрудники УФСБ России по Рязанской области и Московского таможенного поста Тульской таможни. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года условно. Приговор вступил в законную силу.

В Рязани осудили контрабандиста, торгующего военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в 2024 году житель Рязанского района решил продать микрофонно-телефонные гарнитуры для носимых радиостанций (относятся к категории иной военной техники).

Мужчина договорился о продаже 7 гарнитур лицу, проживающему на территории иностранного государства. После этого он приехал в пункт курьерской доставки грузов в Рязани и сформировал посылку. Оператору о содержимом посылки он соврал.

Довести дело до конца рязанец не смог. Гарнитуры изъяли сотрудники УФСБ России по Рязанской области и Московского таможенного поста Тульской таможни.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года условно. Приговор вступил в законную силу.