В России заявили об ускорении недельных темпов инфляции

По данным Росстата, с середины марта они выросли втрое. В период с 25 по 31 марта уровень увеличения потребительских цен составил 0,20%. При этом на прошлой неделе он был на уровне 0,12%, а в середине марта — 0,06%.Также ускорился среднесуточный рост цен, отмечают журналисты. С начала 2025 года он стал больше на 2,61%.

В России заявили об ускорении недельных темпов инфляции. Об этом пишет «Газета. ру».

По данным Росстата, с середины марта они выросли втрое.

В период с 25 по 31 марта уровень увеличения потребительских цен составил 0,20%. При этом на прошлой неделе он был на уровне 0,12%, а в середине марта — 0,06%.

Также ускорился среднесуточный рост цен, отмечают журналисты. С начала 2025 года он стал больше на 2,61%.