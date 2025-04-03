В России заявили об ускорении недельных темпов инфляции
По данным Росстата, с середины марта они выросли втрое. В период с 25 по 31 марта уровень увеличения потребительских цен составил 0,20%. При этом на прошлой неделе он был на уровне 0,12%, а в середине марта — 0,06%.Также ускорился среднесуточный рост цен, отмечают журналисты. С начала 2025 года он стал больше на 2,61%.
В России заявили об ускорении недельных темпов инфляции. Об этом пишет «Газета. ру».
По данным Росстата, с середины марта они выросли втрое.
В период с 25 по 31 марта уровень увеличения потребительских цен составил 0,20%. При этом на прошлой неделе он был на уровне 0,12%, а в середине марта — 0,06%.
Также ускорился среднесуточный рост цен, отмечают журналисты. С начала 2025 года он стал больше на 2,61%.