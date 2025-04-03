В России предложили ввести налоговый вычет на свадьбу

Соответствующую инициативу внесли в Госдуму. Предполагается, что она поможет молодоженам на начальном этапе семейной жизни. Согласно предложению, супруги смогут воспользоваться вычетом в течение трех лет после регистрации брака и вернуть до 300 тысяч рублей (не больше 150 тысяч рублей на каждого)."Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа", — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

В России предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, соответствующую инициативу внесли в Госдуму. Предполагается, что она поможет молодоженам на начальном этапе семейной жизни.

Согласно предложению, супруги смогут воспользоваться вычетом в течение трех лет после регистрации брака и вернуть до 300 тысяч рублей (не больше 150 тысяч рублей на каждого).

«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.