В России могут снизиться цены на автомобили с пробегом

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин заявил, что при снижении спроса автомобили с пробегом могут подешеветь примерно на 5-10% в зависимости от сегмента и конкретного региона. Он уточнил, что цены будут меняться постепенно и зависеть от конкретных рыночных условий. Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков выразил мнение, что снижение стоимости не будет значительным из-за низкого наполнения сегментов предложением.

В России могут подешеветь подержанные автомобили, если спрос на них продолжит снижаться. Об этом 3 апреля сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин заявил, что при снижении спроса автомобили с пробегом могут подешеветь примерно на 5-10% в зависимости от сегмента и конкретного региона.

Он уточнил, что цены будут меняться постепенно и зависеть от конкретных рыночных условий.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков выразил мнение, что снижение стоимости не будет значительным из-за низкого наполнения сегментов предложением.