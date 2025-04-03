В пятницу в Рязанской области воздух прогреется до +17 градусов

В пятницу, 4 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -3, +2 градусов, днем поднимется до +12, +17 градусов.