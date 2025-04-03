В Иркутской области упал военный самолет

В Иркутской области упал военный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Предварительно, на борту было четыре человека.

Трагедия произошла ночью 3 апреля. Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение рядом с деревней Буреть. При падении борт задел линию электропередач. В двух ближайших поселках пропало электричество.

По данным Минобороны, экипаж катапультировался, летчик погиб.

Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность.