В центре Рязани водитель легковушки едва не устроил ДТП
Судя по кадрам, инцидент произошел 2 апреля, примерно в 17:29, на улице Вознесенской. Водитель легковушки начал перестраиваться с правой в левую полосу и едва не врезался в легковушку.
В Рязани водитель легковушки едва не устроил ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Судя по кадрам, инцидент произошел 2 апреля, примерно в 17:29, на улице Вознесенской. Водитель легковушки начал перестраиваться с правой в левую полосу и едва не врезался в легковушку.
Видео и фото: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»