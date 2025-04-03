В центре Рязани водитель легковушки едва не устроил ДТП

Судя по кадрам, инцидент произошел 2 апреля, примерно в 17:29, на улице Вознесенской. Водитель легковушки начал перестраиваться с правой в левую полосу и едва не врезался в легковушку.