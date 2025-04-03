С остановки напротив РГУ госпитализировали девушку
Инцидент произошел в четверг, 3 апреля. «Напротив РГУ около остановки машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. С остановки забрали девочку в черной одежде», — отметила очевидица.
С остановки напротив РГУ госпитализировали девушку. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в четверг, 3 апреля.
«Напротив РГУ около остановки машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. С остановки забрали девочку в черной одежде», — отметила очевидица.