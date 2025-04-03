Рязанский минтранс намерен ускорить сроки строительства моста-дублера через Оку

Отмечается, что для достижения этой цели ведется работа по привлечению дополнительных источников финансирования из федерального бюджета. Предполагается, что возведение переправы завершат до 2029 года, а не к октябрю 2031, как заявлено проектом.