Рязанский минтранс намерен ускорить сроки строительства моста-дублера через Оку
Отмечается, что для достижения этой цели ведется работа по привлечению дополнительных источников финансирования из федерального бюджета. Предполагается, что возведение переправы завершат до 2029 года, а не к октябрю 2031, как заявлено проектом.
Рязанский минтранс намерен ускорить сроки строительства моста-дублера через Оку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что для достижения этой цели ведется работа по привлечению дополнительных источников финансирования из федерального бюджета.
Предполагается, что возведение переправы завершат до 2029 года, а не к октябрю 2031, как заявлено проектом.
Напомним, ранее был определен подрядчик. Строительство начнется весной.