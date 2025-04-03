Рязанских водителей предупредили о тумане и дожде

По данным ведомства, 3 апреля будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Утром ожидается туман. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха по области днем +10…+15°С.Участников дорожного движения призвали к предельной внимательности и осторожности, особенно в темное время суток.