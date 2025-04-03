Рязанские полицейские раскрыли преступление по каплям крови

28-летний рязанец рассказал, что витрину торгового павильона на улице Кальной разбили. Из помещения пропали два ящика с виноградом и мандаринами. Оперативники осмотрели место преступления и обнаружили на осколках стекла и асфальте следы крови. По этим следам оперативники дошли до квартиры злоумышленника. В квартире 31-летнего рязанца обнаружили краденые ящики с фруктами. Мужчину задержали. Похищенное изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержан злоумышленник, причастный к краже из торгового павильона в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях 3 апреля.

28-летний рязанец рассказал, что витрину торгового павильона на улице Кальной разбили. Из помещения пропали два ящика с виноградом и мандаринами.

Оперативники осмотрели место преступления и обнаружили на осколках стекла и асфальте следы крови.

Так полицейские дошли до квартиры злоумышленника.

В квартире 31-летнего рязанца обнаружили краденые ящики с фруктами. Мужчину задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации ведомства, 31-летний рязанец после застолья с приятелями ночью возвращался домой и решил украсть два ящика с виноградом и мандаринами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.