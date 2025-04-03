Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих от имени Соцфонда

Отмечается, что мошенники могут предлагать юридическую помощь или перерасчет выплат. Аферисты говорят, что по «новой информации» не хватает стажа для пенсии, и пугают приостановкой выплат, если стаж не подтвердить. Иногда мошенники сообщают о необходимости сверить данные для начисления пенсий, пособий и других выплат, предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы, а затем подтвердить запись кодом по СМС. Рязанцев призвали не предоставлять незнакомцам данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета «Госуслуг».

Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих от имени Соцфонда. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба регионального отделения.

«В последнее время в регионе участились случаи, когда гражданам звонят от лица сотрудников отделения фонда и обманным путем вынуждают предоставить персональную информацию.

Главная цель злоумышленников — завладеть личными данными с целью хищения денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники могут предлагать юридическую помощь или перерасчет выплат. Аферисты говорят, что по «новой информации» не хватает стажа для пенсии, и пугают приостановкой выплат, если стаж не подтвердить.

Иногда мошенники сообщают о необходимости сверить данные для начисления пенсий, пособий и других выплат, предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят отсканировать и прислать личные документы, а затем подтвердить запись кодом по СМС.

Рязанцев призвали не предоставлять незнакомцам данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета «Госуслуг».

"Отделение СФР по Рязанской области настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и помнить, что все услуги Социального фонда можно получить в клиентских службах региона и онлайн на портале Госуслуг", — заключили в соцфонде.