Рязанцам рассказали о мерах защиты от клещей во время прогулок
На территории региона клещи переносят: клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);гранулоцитарный анаплазмоз человека;моноцитарный эрлихиоз человека.
Рязанцам рассказали о мерах защиты от клещей во время прогулок. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
На территории региона клещи переносят:
- клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);
- гранулоцитарный анаплазмоз человека;
- моноцитарный эрлихиоз человека.
Индивидуальная защита:
- Одевайтесь правильно: светлая одежда, закрывающая тело, плотно застегнутые манжеты. Защищайте голову платком или головным убором;
- Используйте акарицидные средства для обработки кожи и одежды;
- Проводите осмотры каждые 15-30 минут, особенно в складках одежды;
- Проверяйте домашних животных после прогулок.