Рязанцам напомнили о запрете охоты на территории Окского заповедника

Предупреждение сделали в связи со стартом 1 апреля сезона весенней охоты. Уточняется, что запрет действует согласно ст. 258 п. 1 «г» УК РФ. Жителей призвали быть внимательными, соблюдать границы, правила обращения с огнестрельным оружием и огнем, а также правила перевозки оружия.