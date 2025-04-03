Рязанцам напомнили о запрете охоты на территории Окского заповедника
Предупреждение сделали в связи со стартом 1 апреля сезона весенней охоты. Уточняется, что запрет действует согласно ст. 258 п. 1 «г» УК РФ. Жителей призвали быть внимательными, соблюдать границы, правила обращения с огнестрельным оружием и огнем, а также правила перевозки оружия.
Рязанцам напомнили о запрете охоты на территории Окского заповедника. Об этом сообщила пресс-служба охранной зоны.
Предупреждение сделали в связи со стартом 1 апреля сезона весенней охоты. Уточняется, что запрет действует согласно ст. 258 п. 1 «г» УК РФ.
Жителей призвали быть внимательными, соблюдать границы, правила обращения с огнестрельным оружием и огнем, а также правила перевозки оружия.