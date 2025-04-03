Рязанцам начали рассылать фишинговые письма от Ассоциации ветеранов СВО

Злоумышленники просят рязанцев прислать на поддельный электронный адрес фото детей с родителями, погибшими в зоне СВО. Так они могут получить персональные данные человека. Рязанцев призвали доверять только проверенным источникам.