Рязанцам начали рассылать фишинговые письма от Ассоциации ветеранов СВО
Злоумышленники просят рязанцев прислать на поддельный электронный адрес фото детей с родителями, погибшими в зоне СВО. Так они могут получить персональные данные человека. Рязанцев призвали доверять только проверенным источникам.
Рязанцам начали рассылать фишинговые письма от Ассоциации ветеранов СВО. Об этом 2 апреля сообщили в Telegram-канале «Образование Рязанской области».
Злоумышленники просят рязанцев прислать на поддельный электронный адрес фото детей с родителями, погибшими в зоне СВО. Так они могут получить персональные данные человека.
Рязанцев призвали доверять только проверенным источникам.